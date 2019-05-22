Сбой программы: сможет ли Украина продолжить работу с МВФ

В Киеве во вторник, 21 мая, начала работу оценочная миссия Международного валютного фонда. Команда кредитора пробудет в столице две недели, проведя первый обзор программы stand-by, по которой Украина получила пока один транш.

В МВФ утвердили программу stand-by для нашей страны в декабре 2018 года, заменив ею четырехлетнюю программу расширенного финансирования, срок которой подходил к концу в марте 2019 года. В конце года, одобрив программу на 3,9 млрд долларов, Фонд сразу же выделил 1,4 млрд долларов, направив их в резервы НБУ.

Решения о дальнейших траншах, как ожидалось, кредитор примет в мае и в ноябре, проведя оценки выполнения условий меморандума. Но чиновники МВФ еще до приезда миссии в публичных заявлениях давали понять, что пока вопрос о пересмотре программы, за которым могло бы следовать выделение средств, не стоит.

"Это будет оценка прогресса в рамках программы и обсуждения политики с новой администрацией на остальную часть года", – заявлял ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, не вдаваясь в подробности визита.

Испорченное впечатление

Украинская сторона преподнесла кредитору несколько неприятных сюрпризов вскоре после того, как власти договорились с МВФ о новой программе. "Первой ласточкой" стал Конституционный суд, который в конце февраля отменил статью о незаконном обогащении чиновников и депутатов, тем самым нивелировав усилия антикоррупционных органов по расследованию ряда резонансных дел.

Западные аналитики, в частности, эксперты агентства S&P, допускали, что МВФ не станет давать деньги Украине до тех пор, пока не будет найдено решение по статье о незаконном обогащении.

Невыполнение антикоррупционной повестки дня – самое "узкое место" нынешней программы. И это как раз та причина, из-за которой программа может быть поставлена на паузу, соглашается исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Декриминализация статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении явно не добавила нам плюсов, а посеяла серьезные сомнения у кредиторов по поводу того, насколько мы действительно хотим двигаться на пути реформ, связанных со снижением уровня коррупции. Насколько я понимаю, переговорный процесс будет сосредоточен вокруг этого условия – как сделать так, чтобы статью о незаконном обогащении вернули", - сказал РБК-Украина Устенко.

Еще одна проблема, которую, казалось бы, уже решили и забыли, касается национализированного в 2016 году ПриватБанка. В апреле-мае суды приняли несколько неоднозначных решений, поставив под сомнение законность национализации финучреждения. В МВФ не стали публично комментировать и критиковать решения суда, но указали на важность того, чтобы "власть продолжила усилия по поводу возмещения потерь бывшими собственниками и связанными лицами проблемных банков". Иными словами, Фонд четко дал понять, что не в восторге от перспективы возвращения его бывшим собственникам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

"Украина как никогда неплохо выполнила структурные маяки программы stand-by, которая, как мне кажется, и задумывалась на период политической турбулентности. Но у МВФ возникли новые озабоченности по поводу экономического и политического курса, после того как появилась "дыра в антикоррупционной инфраструктуре", которую нужно срочно латать. И пока непонятно, насколько парламент склонен это делать. Наверное, сейчас это самая большая преграда", - считает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Не менее важные вопросы для МВФ – независимость НБУ и вопрос, который они маскируют в формулировке о финансовой стабильности – будущее ПриватБанка. Эти вопросы, скорее всего, не позволят МВФ в ближайшее время принять позитивное решение для Украины", - добавил Паращий.

По его мнению, без перечисленных проблем серьезных препятствий для очередного транша уже в мае не должно было быть. Тем более украинская сторона выполнила большинство "структурных маяков" программы, запланированных к маю, за исключением разве что принятия закона о "сплите", который подразумевает разделение Нацкомфинуслуг и передачу ее полномочий НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Незадолго до приезда миссии не обошлось без курьезов и со стороны правительства, которое чуть ли не сорвало договоренности с Фондом о приведении цены на газ для населения к рыночному уровню, как это было ранее согласовано с кредитором. Кабмин в апреле принял постановление, которое противоречило действующему режиму спецобязательств НАК "Нафтогаз Украины". По информации РБК-Украина, правительство не уведомило Фонд о своих намерениях. Но когда об этом стало известно публично, Кабмин был вынужден исправить ошибку.

Еще одним камнем преткновения могло бы стать изменение устава "Нафтогаза", которым правительство усилило свой контроль над наблюдательным советом госкомпании, что противоречит согласованной с международными донорами корпоративной реформе.

Знакомство с президентом и фактор выборов

Внимание экспертов МВФ ближайшие недели будет сфокусировано не только на оценке выполнения условий программы, но и на налаживании коммуникации с новым президентом и его командой. "Учитывая, что новый президент избран на пять лет, у Рады – выборы, а премьер в статусе и.о., то часть внимания будет приковано к команде президента. Оценка выполнения условий программы и перспективы такого исполнения – это суть работы миссии", – пояснил главный эксперт Совета Нацбанка Виталий Шапран.

Досрочные выборы, которые инициировал президент Зеленский, распустив Раду, вовсе не повод прекращать работу с МВФ, уверены аналитики. Олег Устенко убежден, что Украина в средней и долгосрочной перспективе не сможет быть финансово стабильной без наличия программы МВФ.

"В краткосрочной перспективе – если речь идет о месяце-двух – у страны есть достаточная подушка безопасности в виде золотовалютных резервов размером около 20 млрд долларов. Но этого запаса хватит на очень ограниченный период времени", - уверяет экономист.

Украине нужно находиться в программе МВФ не только потому, что Фонд кредитует страну, но и по той причине, что Фонд является сигналом и ориентиром для других международных кредиторов, говорит Устенко. К примеру, программа макрофинансовой помощи от ЕС идет в привязке к наличию или отсутствию программы с МВФ, равно как и программа с Всемирным банком.

"Программа с МВФ должна быть. Я уже не говорю о том, что есть необходимость выхода на внешние рынки заимствования капитала. Даже сейчас при вялотекущей программе с МВФ можно разместить облигации под баснословные 10 процентов годовых. Можно только догадываться, какой будет ставка, когда программы с МВФ не будет. Потому сотрудничество нужно сохранить, чего бы это ни стоило", - настаивает собеседник.

Александр Паращий соглашается, что в нынешний период политической неопределенности явно не лучшее время для выпуска еврооблигаций, поскольку это действительно будет очень дорого. "В резервах НБУ достаточно средств для внешних выплат. Если не будет транша МВФ и не будет выпуска еврооблигаций даже до конца года, есть риск, что резервы снизятся, скажем, до 17 млрд долларов. Но это пока некритично при условии, что есть свет в конце тоннеля в виде новой программы МВФ (после выборов, - ред.) либо в виде окончания текущей программы на каких-то позитивных тонах", - считает Паращий.

Проведение досрочных парламентских выборов, по его мнению, в некотором смысле может иметь положительное влияние на экономическую ситуацию. "Период политической неопределенности закончится на три месяца раньше. У нас есть шанс войти в новый деловой сезон с новым правительством, закрыть вопросы политической неопределенности к началу осени, а значит, есть шанс на возобновление тех же иностранных инвестиций, которые пока точно поставлены на паузу", - считает Александр Паращий.

Рассчитывать на то, что МВФ будет кредитовать Украину до выборов и назначения нового Кабмина, не стоит. С этим соглашается большинство опрошенных экспертов. Исходя из практики предыдущих лет, при политической неопределенности МВФ обычно берет паузу и не кредитует такую страну, где есть такие проблемы, обратил внимание Виталий Шапран. Впрочем, само по себе наличия программы с Фондом, даже без получения от него денег, является положительным сигналом.

"Насколько я знаю, правительство планировало до конца года размещение евробондов на 2 млрд долларов. С траншем от Фонда или без него занять ресурс можно, ключевой момент для стабильности наших рынков – чтобы Украина не выходила из программы Фонда. А пауза в траншах не столь критична, хотя, конечно, лучше бы этих пауз не было и программа выполнялась", - считает эксперт Совета НБУ.

Олег Устенко считает, что глобально для властей есть только три варианта развития событий в контексте МВФ. Первый – пытаться договориться и сдвигать насколько возможно сроки, которые были отведены на выполнение договоренностей. "Сейчас относительно цивилизованно произошла смена власти. Это может быть таким себе дополнительным плюсом, чтобы говорить о том, что текущая программа может быть пересмотрена и продолжена. Хотя еще несколько недель назад я считал, что базовый сценарий – программа на абсолютном тормозе, перевыборы, формирование новой коалиции и Кабинета министров, а только потом открытие новой программы. Но и в первом и во втором варианте программа нужна", - отметил Устенко.

Есть еще третий вариант, как говорит Устенко – более лирический, но который нельзя реализовать прямо сейчас. Он предусматривает отказ от программы сотрудничества с МВФ лишь тогда, когда у страны будут достаточные притоки инвестиций, что позволит обходиться без заимствований. "Но это долгосрочная перспектива, для этого нужны серьезные подвижки в качестве бизнес-климата", - резюмировал собеседник.