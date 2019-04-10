Премьерский спектакль: как решение Кабмина о цене на газ может осложнить переговоры с МВФ

Владимир Гройсман выбрал не лучший способ снизить стоимость газа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Владимира Гройсмана, принимая ключевые решения в энергетическом секторе, часто делает это кулуарно. Важные документы изначально не фигурируют в повестке дня правительства, а вносятся чиновниками "с голоса". И нередко в таких случаях публичные заявления в ходе заседаний о принятых постановлениях существенно отличаются от позже официально опубликованных документов. Так было и с недавним изменением цены на газ для населения: объявив о снижении его стоимости, Кабмин "забыл" упомянуть, что теперь порядок формирования цены газа разнится с действующим законодательством.

По информации РБК-Украина, это решение не было согласовано с международными донорами и основным кредитором Украины – Международным валютным фондом (МВФ). А, если принять во внимание изменение устава НАК "Нафтогаз Украины" в закрытом режиме и вопреки принципам корпоративной реформы, то, вероятно, что "газовый" вопрос уже в мае может снова завести в тупик переговоры по пересмотру программы МВФ.

Тарифная пьеса

"У нас еще одно решение, которое мы приняли сегодня. Оно касается цен на газ. "Нафтогаз" заявил, что они могут продавать дешевле, чем 8,55 (гривен/ кубометр, - ред.). Я его полностью поддерживаю. Настало время прикрутить цену на газ", – заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства 3 апреля.

Снизить цену на газ Владимиру Гройсману предложил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. В своем письме 14 марта топ-менеджер указал, что "цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабинета министров Украины о ПСО (спецобязательства НАКа продавать газ по фиксированной цене, - ред.)". Позже в интервью РБК-Украина Коболев пояснил: "Мы считаем, что это идеальный шанс и возможность отменить спецобязательства и дать конечному потребителю право почувствовать себя полноценным покупателем на рынке газа. В свою очередь это приведет к снижению цены по сравнению с регулируемой".

Стоимость газа для населения и порядок ее расчета регулируется постановлением №867, которым в октябре 2018 года правительство продлило спецобязательства НАКа продавать газ по фиксированной цене для нужд населения. Она рассчитывается с учетом цен на газ на европейском рынке, в соответствии с которыми "Нафтогаз" поставляет топливо промышленным предприятиям, и понижающего коэффициента.

Эта формула согласована с МВФ и другими международными партнерами Украины. В госкомпании посчитали, что с учетом сезонного падения стоимости газа на мировом рынке, уже в апреле цена для нужд населения может составить не 8,55, а 8,38 гривен за кубометр.

Но неясно, когда министры успели проголосовать "за" это решение. Публично этот вопрос в ходе заседания в прошлую среду не рассматривался, а в повестке дня соответствующего проекта не было. Гройсман лишь уточнил, что "обязывает НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для населения по новой цене, а министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику поручил "проинформировать НАК об этом".

Высокопоставленный источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил, что именно Минэнергоугля вынесло на рассмотрение правительства вопрос стоимости газа для бытовых абонентов. Но объяснить, почему именно это ведомство выступило с такой инициативой, собеседник не смог. Как известно, в конце сентября 2016 года Владимир Гройсман переподчинил "Нафтогаз" напрямую правительству. Документы, касающиеся деятельности НАКа, на рассмотрение Кабмина выносит Минэкономразвития.

Позже в среду 3 апреля проект постановления о снижении цены газа обнародовало издание "Українські новини". Из текста документа следовало, что с 1 апреля стоимость газа для бытовых абонентов будет определяться на основании средней арифметической цены, установленной "Нафтогазом" для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки. При этом стоимость топлива для населения не должна быть выше цены, определенной Кабмином, то есть, не выше 8,55 гривен за кубометр.

Кроме того, в проекте документа указывалось, что по этой цене помимо религиозных организаций, теплогенерирующих компаний, детского центра "Артек" и ОСМД "Нафтогаз Украины" "в установленном Кабмином порядке" продает и поставляет газ бытовым потребителям. Об обязательствах НАКа обеспечивать топливом для нужд населения газопоставляющие компании – "газсбыты" – в проекте ни слова не говорилось.

Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" не может продавать топливо бытовым абонентам напрямую, а лишь через газораспределительные компании. Львиную долю рынка поставки контролирует Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. НАК неоднократно обращался к правительству с просьбой "устранить необоснованную монополию" этой компании и разрешить "Нафтогазу" создать конкуренцию "газсбытам" в сегменте поставки газа украинцам.

В самом "Нафтогазе" от комментариев воздержались, уточнив, что анализируют решение правительства. По информации РБК-Украина, о нем госкомпания узнала благодаря заявлению премьера в ходе заседания Кабмина. Впрочем, не успела компания разобраться с опубликованным в СМИ текстом документа, как уже в пятницу, 5 апреля, на официальном сайте правительства постановление появилось в несколько другой редакции.

В постановлении №293 снова появились обязательства "Нафтогаза" продавать газ для нужд населения по фиксированной цене газопоставляющим компаниям ("газсбытам"). Но при этом "не исчезла" из документа и формулировка, позволяющая НАКу поставлять топливо бытовым потребителям напрямую.

Аплодисментов не будет

Такие "игры" Кабмина с нормативно-правовой базой не остались незамеченными в киевских офисах международных финансовых организаций (МФО). Как стало известно РБК-Украина, доноров, а также основного кредитора – МВФ – правительство ознакомило с одним вариантом постановления, а потом без уведомления официально обнародовало другой.

Опрошенные МФО заверили издание, что Министерство финансов направило им как раз тот документ, который позже был опубликован "Українськими новинами". "На согласование перед заседанием Кабмина Минфин направил текст постановления, которым снижалась цена на газ для населения, а также ликвидировалась монополия "газсбытов". Но то, что в итоге постановление принято в другой редакции, которая к тому же противоречит действующему постановлению о спецобязательствах, не уведомляли", - сообщил источник издания, знакомый с ходом переговоров правительства и МВФ.

"Мы узнаем от журналистов, что правительство приняло совершенно другое решение, чем нам говорило ранее. Все это не способствует доверительному и конструктивному диалогу с Кабмином", – заявили РБК-Украина в столичном офисе другой международной финорганизации.

В Кабмине произошедшее даже в неофициальных беседах РБК-Украина объяснить не смогли. Высокопоставленный чиновник в Секретариате правительства подчеркнул, что "на заседание 3 апреля было вынесено именно то решение, которое позже было официально обнародовано". Чиновник Минфина на правах анонимности уточнил РБК-Украина, что ведомство обсуждает с международными кредиторами только те проекты актов Кабмина, которые разрабатывает лично. По словам собеседника, документы других министерств Минфин ни с кем не согласовывает. В Минэнергоугля сразу два высокопоставленных источника сказали, что "не знают ситуации".

Формула цены на газ для населения – один из ключевых пунктов меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ. Получая займы по программе Фонда, правительство еще в 2015 году взяло на себя обязательства привести стоимость топлива для бытовых потребителей к рыночным европейским ценам. По мнению кредитора, которое разделяют и другие МФО, либерализация внутреннего рынка природного газа благоприятно отразится на сокращении дефицита бюджета, ликвидирует коррупционные схемы в энергетике и создаст конкуренцию в сегменте поставки.

Для того чтобы рост стоимости газа для украинцев не был стремительным, Кабмин согласовал с международными партнерами порядок расчета цены на газ для населения с учетом его рыночной стоимости, но пока не полностью паритетной ей. Правительство возложило на "Нафтогаз Украины" обязательства по продаже газа для бытовых абонентов именно по этой фиксированной цене (ПСО), что закреплено постановлением Кабмина №867.

В нем, помимо прочего, указано, что с 1 января 2020 года "Нафтогаз" должен будет продавать газ по средней арифметической цене, установленной для промышленных потребителей с учетом предоплаты до периода поставки. При этом Кабмин уже лишится права устанавливать ее верхний предел. А с мая 2020 года он и вовсе обязан отменить режим спецобязательств. Любые отклонения от этого плана Минфин обязан согласовывать с МВФ, а Минэнергоугля – с Секретариатом Энергосообщества ЕС, чего, по информации издания, также сделано не было.

По словам собеседников РБК-Украина в МФО, принятое правительством решение противоречит положениям действующего постановления о ПСО №867. "Кабмин принял нелегитимный документ. В нем нет отсылок к 867-му постановлению. Создан какой-то отдельный параллельный механизм формирования цены на газ, который не отменяет спецобязательства, но делает их выполнение "Нафтогазом" невозможным", - заявил высокопоставленный источник в одной из международных организаций.

Международные кредиторы еще не забыли, как украинское правительство вопреки обязательствам с июня 2017-го и до октября 2018-го отказывалось повышать тарифы на газ для населения вследствие роста его стоимости на европейских рынках. Это фактически привело к срыву программы МВФ (EFF). И только после продолжительных переговоров и закрепленных законодательно обязательств Кабмина либерализировать цены на газ в Украине, Фонд открыл финансирование в режиме новой программы stand-by.

"Не прошло и года, как правительство снова вернулось к практике принятия решений в закрытом режиме. В конце марта Кабмин без согласования с нами непублично изменил устав "Нафтогаза", существенно подорвав принципы корпоративного управления в госкомпании. А под это выдавались международные кредиты. Теперь начались "тарифные игры", – возмущается высокопоставленный собеседник в одном из МФО.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что ожидает визит оценочной миссии Фонда в мае-июне. "Вероятно, в ходе переговоров с МВФ опять возникнут вопросы, что происходит с тарифной политикой, что происходит с корпоративной реформой, не говоря уже о других обязательствах. Если у Кабмина не будет внятных ответов на эти вопросы, пересмотр программы и выдача очередного транша окажутся под угрозой", - пояснил источник, знакомый с диалогом правительства и МВФ.