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S&P назвало условие для отказа МВФ предоставить Украине очередной транш

Новости » Экономика    15.04.2019 - 12:54
S&P назвало условие для отказа МВФ предоставить Украине очередной транш

На принятие закона о незаконном обогащении Украине дали месяц

Агентство S&P Global Ratings прогнозирует отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш кредита, если не будет найдено решение по статье о незаконном обогащении. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как напоминают в агентстве, Конституционный суд Украины недавно отменил соответствующую статью и настоящее время руководство страны пытается сформулировать и принять закон, связанный с незаконным обогащением. 

"Если решение не будет найдено в течение ближайшего месяца (или чуть более того), следующая ревизия МВФ и соответствующий транш могут быть отложены, поскольку закон был частью требований предыдущей программы МВФ", - говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Как сообщало РБУ-Украина, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

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