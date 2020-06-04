Збій у Приват24 обіцяють усунути протягом години

Фахівці банку перевіряють і проводять раніше сформовані платежі вручну
"ПриватБанк" усунув більшість несправностей у додатку "Приват24". На цей час можуть спостерігатися проблеми з коректним відображенням виписки.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі банку.
У "ПриватБанку" розповіли, що збій в системі спричинив проблеми з доступом до додатка. При спробі авторизації у "Приват24" система видавала помилку.
"Відповідно, не працював кол-центр не працював чат. Але при цьому сам процесінг працював. Тобто, картами можна було розрахуватися. Наразі відновлено роботу "Приват24", платежі проходять, відновлюється коректне відображення виписки", - повідомили в прес-службі.
Зараз фахівці банку перевіряють і проводять раніше сформовані платежі вручну.
"Коли будуть проведені всі платежі і закриється черга, тоді відновиться (робота системи - ред.). Це питання розвантаження черг і виходу на онлайн-режим. Ймовірно, це відбудеться протягом години", - додали в "ПриватБанку".
Нагадаємо, сьогодні зранку в роботі сервісу "Приват24" відбувся збій: при спробі авторизації система видавала помилку, недоступний був і контакт-центр.
Через кілька годин роботу сервісу частково відновили.
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Автор: Роман Калиниченко