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Збій у Приват24 обіцяють усунути протягом години

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 17:31
Збій у Приват24 обіцяють усунути протягом години
Фото: відділення "ПриватБанку" (РБК-Україна)

Фахівці банку перевіряють і проводять раніше сформовані платежі вручну

"ПриватБанк" усунув більшість несправностей у додатку "Приват24". На цей час можуть спостерігатися проблеми з коректним відображенням виписки.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі банку.

У "ПриватБанку" розповіли, що збій в системі спричинив проблеми з доступом до додатка. При спробі авторизації у "Приват24" система видавала помилку.

"Відповідно, не працював кол-центр не працював чат. Але при цьому сам процесінг працював. Тобто, картами можна було розрахуватися. Наразі відновлено роботу "Приват24", платежі проходять, відновлюється коректне відображення виписки", - повідомили в прес-службі.

Зараз фахівці банку перевіряють і проводять раніше сформовані платежі вручну.

"Коли будуть проведені всі платежі і закриється черга, тоді відновиться (робота системи - ред.). Це питання розвантаження черг і виходу на онлайн-режим. Ймовірно, це відбудеться протягом години", - додали в "ПриватБанку".

Нагадаємо, сьогодні зранку в роботі сервісу "Приват24" відбувся збій: при спробі авторизації система видавала помилку, недоступний був і контакт-центр.

Через кілька годин роботу сервісу частково відновили.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ПриватБанксбой
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