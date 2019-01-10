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Сборную Украины по боксу возглавит экс-тренер команды Азербайджана

Новости » Спорт    10.01.2019 - 16:46
Сборную Украины по боксу возглавит экс-тренер команды Азербайджана
Фото: Леонид Лоивский (noc-ukr.org)

Леонид Лоивский заменит Дмитрия Сосновского

Мужскую сборную Украины по боксу возглавит бывший главный тренер команды Азербайджана Леонид Лоивский. Об этом сообщает Xsport.

На этом посту украинский специалист заменит Дмитрия Сосновского, который тренировал команду 14 лет.

Ранее Лоивский возглавлял сборную Азербайджана. С 1997 по 2007 и с 2015 по 2016 годы он работал главным тренером молодежной команды Украины. Также Лоивский сотрудничал с "Украинскими атаманами".

Отмечается, что официально Сосновский еще не сложил свои полномочия, поскольку его заявление пока не было подписано в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Напомним, бывший игрок национальной команды Украины по футболу Руслан Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины (U-21).

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