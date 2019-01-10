Збірну України з боксу очолить екс-тренер команди Азербайджану

Фото: Леонід Лоївський (noc-ukr.org)

Леонід Лоївський замінить Дмитра Сосновського

Чоловічу збірну України з боксу очолить колишній головний тренер команди Азербайджану Леонід Лоївський. Про це повідомляє Xsport.

На цій посаді український фахівець замінить Дмитра Сосновського, який тренував команду 14 років.

Раніше Лоївський очолював збірну Азербайджану. З 1997 по 2007 і з 2015 по 2016 роки він працював головним тренером молодіжної команди України. Також Лоївський співпрацював з "Українськими отаманами".

Зазначається, що офіційно Сосновський ще не склав свої повноваження, оскільки його заява поки не було підписано в Міністерстві молоді та спорту України.

Нагадаємо, колишній гравець національної команди України з футболу Руслан Ротань призначений головним тренером молодіжної збірної України (U-21).