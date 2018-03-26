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В сборной Украины под руководством Шевченко дебютировали 13 игроков

НовостиСпорт    26.03.2018 - 18:34
Фото: Андрей Шевченко (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: Андрей Шевченко (facebook.com/UaNationalFootball)

Один из них стал еще и одним из самых молодых дебютантов

За время руководства главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в национальной команде дебютировали 13 футболистов. Об этом сообщает прес-служба Федерации футбола Украины.

В частности, в матче против команды Исландии (1:1) дебютные минуты в составе сборной провели Эдуард Соболь и Евгений Шахов. Во встрече с Финляндией (1:0) впервые в футболке сборной вышел Виктор Цыганков.

Артем Беседин провел первый матч за национальную команду против Сербии (2:0), Николай Матвиенко дебютировал в матче с Хорватией (0:1), а Владимир Шепелев - с Мальтой (0:1).

Во встрече Косово - Украина (0:2) впервые сыграли Марлос и Витлаий Буяльский, в матче со словаками (2:1) впервые за национальную команду вышли Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов и Сергей Мякушко.

В последнем поединке против Сайдовской Аравии (1:1) сыграл Андрей Лунин, который стал еще и одним из самых молодых дебютантов сборной Украины в истории.

Фото: 13 дебютантов сборной Украины Андрея Шевченко (ФФУ)

Напомним, нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках сборной Украины на дебютном для себя сборе.

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Теги публикации: Андрей Шевченко, Сборная Украины, тренер, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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