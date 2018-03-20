Яремчук покинул расположение сборной Украины

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках сборной Украины на дебютном для себя сборе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Игрок прибыл в расположение "сине-желтых" с травмой, полученной в матче за клуб. Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Роман примет участие в теоретическом занятии сборной, однако после обеда он оставит лагерь национальной команды в Харькове

Главный тренер Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на талантливого форварда в будущем.

Кто заменит нападающего, пока не сообщается. Но турецкий "Кайсериспор" в Twitter сообщил о том, что Александр Кучер получил вызов в национальную сборную Украины.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.