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У збірної України під керівництвом Шевченка дебютували 13 гравців

НовиниСпорт    26.03.2018 - 18:34
Фото: Андрій Шевченко (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: Андрій Шевченко (facebook.com/UaNationalFootball)

Один з них став ще й одним із наймолодших дебютантів

За час керівництва головного тренера збірної України Андрія Шевченка в національній команді дебютували 13 футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Зокрема, в матчі проти команди Ісландії (1:1) дебютні хвилини в складі збірної провели Едуард Соболь і Євген Шахов. У зустрічі з Фінляндією (1:0) вперше в футболці збірної вийшов Віктор Циганков.

Артем Бесєдін провів перший матч за національну команду проти Сербії (2:0), Микола Матвієнко дебютував в матчі з Хорватією (0:1), а Володимир Шепелєв - з Мальтою (0:1).

У зустрічі Косово - Україна (0:2) вперше зіграли Марлос і Вітлан Буяльський, в матчі зі словаками (2:1) вперше за національну команду вийшли Юрій Коломоєць, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов і Сергій Мякушко.

В останньому поєдинку проти Сайдовской Аравії (1:1) зіграв Андрій Лунін, який став ще й одним з наймолодших дебютантів збірної України в історії.

Фото: 13 дебютантів збірної України Андрія Шевченка (ФФУ)

Нагадаємо, нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зможе взяти участь в тренуваннях збірної України на дебютному для себе зборі.

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Теги публікації: Андрій Шевченко, Збірна України, тренер, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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