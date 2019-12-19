Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА

Сборная Украины по футболу завершила 2019 год в топ-25 сильнейших команд мира. Итоговый рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) опубликован на сайте организации.

В декабрьском списке "сине-желтая" команда, как и в ноябре, находится на 24 месте.

Соперники сборной Украины по групповому этапу Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26. Напомним, что четвертая команда определится весной по итогам стыковых игр. Это будет Румыния (37), Косово (115), Беларусь (87), Грузия (91) или Северная Македония (68).

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее - команды Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумби.

Подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений (это первый подобный случай в истории национальной команды). "Сине-желтые" лишь дважды потеряли очки. Всего в 2019 году сборная Украины провела десять матчей (восемь - официальных и два - товарищеских), одержав семь побед.