Сборная Украины забила самый быстрый гол при тренере Шевченко

Сборная Украины в матче 4 тура группового этапа квалификации Евро-2020 против Люксембурга (1:0) забила самый быстрый гол под руководством главного тренера Андрея Шевченко. Об этом информирует zbirna.com.

Роман Яремчук открыл счет уже на 6 минуте, что является абсолютным рекордом в 27 матчах во главе с наставником. Кроме того, это первый гол в этих 27 встречах до 15 минуты.

Отмечается, что чаще всего украинская сборная при Шевченко забивает в последние 15 минут первого тайма.

Самый же быстрый гол сборной Украины в официальных турнирах был забит при руководстве Леонида Буряка. Рекорд принадлежит Сергею Серебреникову, 7 сентября 2002 года он уже на 2 минуте матча поразил ворота сборной Армении (2:2) в Ереване в рамках отбора на Евро-2004.

В товарищеских матчах самый быстрый гол в истории сборной Украины забил Андрей Яроленко. Он поразил ворота Уругвая на 15 секунде поединка, который состоялся 2 сентября 2011.

Напомним, также сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.