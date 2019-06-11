Збірна України забила найшвидший гол за тренера Шевченка

Збірна України в матчі 4 туру групового етапу кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу (1:0) забила найшвидший гол під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка. Про це інформує zbirna.com.

Роман Яремчук відкрив рахунок вже на 6 хвилині, що є абсолютним рекордом у 27 матчах на чолі з наставником. Крім того, це перший гол в цих 27 зустрічах до 15 хвилини.

Зазначається, що найчастіше українська збірна при Шевченко забиває в останні 15 хвилин першого тайму.

Найшвидший гол збірної України в офіційних турнірах був забитий за керівництва Леоніда Буряка. Рекорд належить Сергію Серебренікову, 7 вересня 2002 року він вже на 2 хвилині матчу вразив ворота збірної Вірменії (2:2) в Єревані в рамках відбору на Євро-2004.

У товариських матчах найшвидший гол в історії збірної України забив Андрій Яроленко. Він вразив ворота Уругваю на 15 секунді поєдинку, який відбувся 2 вересня 2011 року.

Нагадаємо, також збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.