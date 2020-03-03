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Збірна України дізналася суперників по групі Ліги націй

Новини » Спорт     03.03.2020 - 19:41
Збірна України дізналася суперників по групі Ліги націй
Фото: збірна України (facebook.com/UaNationalFootball)

Ними стали Німеччина, Іспанія і Швейцарія

Збірна України дізналася суперників у Лізі націй за підсумками жеребкування групової стадії другого сезону турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати процедури, яка пройшла 3 березня в Амстердамі, Нідерланди.

Підопічні Андрія Шевченка зіграють з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Збірні в групі проведуть зустрічі один з одним вдома і в гостях, матчі цього етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада 2020 року.

"Синьо-жовті" пробилися до еліти як переможець однієї із груп Ліги В, тому потрапили перед жеребкуванням до третього кошика й отримали по одному супернику з першого, другого та четвертого.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії. Однак ця перемога не гарантувала збірній вихід на Євро-2020.

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