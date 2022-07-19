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Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала молодежного Евробаскета-2022

Новина українською →
Черногория, Вторник 19 июля 2022 10:42
Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала молодежного Евробаскета-2022 Фото: Виталий Степановский со своими подопечными (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы баскетбольная сборная Украины U-20 встретится со сверстниками из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на календарь соревнований.

Матч Турция U-20 – Украина U-20 состоится 20 июля. Начало поединка в черногорской столице в 15:15 по киевскому времени.

Турецкая сборная финишировала второй в группе D. На групповом этапе турки одержали две минимальные победы – над Германией (66:65) и Польшей (54:53), а также уступили черногорцам (70:77).

Главными звездами сборной Турции являются форвард Адем Бона из Калифорнийского университета и атакующий защитник Сарпер Мутаф из испанской "Гран-Канарии". В частности, первый в поединке с поляками оформил дабл-дабл – 18 очков и 12 подборов.

Накануне Украина U-20 разгромом от Испании завершила групповой турнир. "Сине-желтые" заняли 3-е место в квартете С, опередив чехов.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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