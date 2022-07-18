Украинская молодежка разгромно уступила Испании на Евробаскете-2022

Баскетбольная сборная Украины U-20 потерпела поражение от сверстников из Испании (58:89) на чемпионате Европы-2022 в Черногории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, группа C, 3-й тур

Украина U-20 – Испания U-20 – 58:89 (17:22, 14:30, 12:20, 15:17)

В первой четверти украинцы старались не отставать от пиренейцев. То и дело "сине-желтые" ликвидировали дефицит очков и только под занавес 10-минутки немного отпустила соперника – 17:22.

Ключевыми же в противостоянии стали две четверти в середине поединка. Команда Виталия Степановского провалила старт второй 10-минутки (0:7) и не смогла прийти в себя уже до конца четверти, отстав на 21 пункт. Еще хуже ситуация стала после большого перерыва.

В какой-то момент сборная Испании вела +36, но украинская молодежка пришла в себя и немного сократила отрыв перед последней четвертью (43:72). Но даже более-менее ровная игра в последней 10-минутке уже не смогла исправить катастрофу "сине-желтых".

Сборная Украины U-20 потерпела полный разгром, уступив испанцам 31 очко. Самым результативным в составе молодежки стал Виталий Шиманский – 15 пунктов, 8 подборов, 1 ассист, 2 блок-шота.

Несмотря на два поражения в трех матчах группового этапа Украина U-20 продолжит борьбу в плей-офф. Там 16 участников турнира начнут играть матчи на вылет. Три худшие сборные вылетят в Дивизион B.