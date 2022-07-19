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Збірна України дізналася суперника в 1/8 фіналу молодіжного Євробаскету-2022

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Чорногорія, Вівторок 19 липня 2022 10:42
Збірна України дізналася суперника в 1/8 фіналу молодіжного Євробаскету-2022 Фото: Віталій Степановський зі своїми підопічними (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У першому раунді плей-офф чемпіонату Європи баскетбольна збірна України U-20 зустрінеться з однолітками з Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на календар змагань.

Матч Туреччина U-20 – Україна U-20 відбудеться 20 липня. Початок поєдинку в чорногорській столиці о 15:15 за київським часом.

Турецька збірна фінішувала другою у групі D. На груповому етапі турки здобули дві мінімальні перемоги – над Німеччиною (66:65) і Польщею (54:53), а також поступилися чорногорцям (70:77).

Головними зірками збірної Туреччини є форвард Адем Бона з Каліфорнійського університету та атакувальний оборонець Сарпер Мутаф з іспанської "Гран-Канарії". Зокрема, перший у двобої з поляками оформив дабл-дабл – 18 очок і 12 підбирань.

Напередодні Україна U-20 розгромом від Іспанії завершила груповий турнір. "Синьо-жовті" посіли 3-тє місце в квартеті С, випередивши чехів.

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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