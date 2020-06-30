Сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный календарь матчей группового этапа Лиги наций-2020/21 с участием сборной Украины. Изменения произошли в сроках последних двух туров из-за того, что в этот период запланированы даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских встреч.

Об этом сообщается на сайте организации.

Подопечные Андрея Шевченко в следующем розыгрыше турнира сыграют в группе А4, куда с ними попали команды Швейцарии, Испании и Германии. Лига наций начнется для "сине-желтых" домашним матчем 3 сентября.

Календарь матчей сборной Украины в группе Лиге наций

1 тур

03.09.2020 Украина - Швейцария

2 тур

06.09.2020 Испания - Украина

3 тур

10.10.2020 Украина - Германия

4 тур

13.10.2020 Украина - Испания

5 тур

14.11.2020 Германия - Украина

6 тур

17.11.2020 Швейцария - Украина

Все поединки будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины узнала график матчей на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.