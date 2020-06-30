Сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций

Первый матч команда Шевченко сыграет дома 3 сентября
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный календарь матчей группового этапа Лиги наций-2020/21 с участием сборной Украины. Изменения произошли в сроках последних двух туров из-за того, что в этот период запланированы даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских встреч.
Об этом сообщается на сайте организации.
Подопечные Андрея Шевченко в следующем розыгрыше турнира сыграют в группе А4, куда с ними попали команды Швейцарии, Испании и Германии. Лига наций начнется для "сине-желтых" домашним матчем 3 сентября.
Календарь матчей сборной Украины в группе Лиге наций
1 тур
03.09.2020 Украина - Швейцария
2 тур
06.09.2020 Испания - Украина
3 тур
10.10.2020 Украина - Германия
4 тур
13.10.2020 Украина - Испания
5 тур
14.11.2020 Германия - Украина
6 тур
17.11.2020 Швейцария - Украина
Все поединки будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сборная Украины узнала график матчей на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.
УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.
Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.
Автор: Вера Олейник