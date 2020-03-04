Стал известен календарь матчей сборной Украины в группе Лиги наций

Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Подопечные Шевченко в рамках турнира проведут 6 игр

Стал известен календарь матчей национальной сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021, где также выступят команды Швейцарии, Германии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Подопечные Андрея Шевченко проведут 6 матчей в рамках турнира в 2020 году.

1 тур

3 сентября, 21:45

Украина - Швейцария

2 тур

6 сентября, 21:45

Испания - Украина

3 тур

10 октября, 21:45

Украина - Германия

4 тур

13 октября, 21:45

Украина - Испания

5 тур

13 ноября, 21:45

Германия - Украина

6 тур

16 ноября, 21:45

Швейцария - Украина

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.