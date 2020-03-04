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Стал известен календарь матчей сборной Украины в группе Лиги наций

Новости » Спорт     04.03.2020 - 09:29
Стал известен календарь матчей сборной Украины в группе Лиги наций
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Подопечные Шевченко в рамках турнира проведут 6 игр

Стал известен календарь матчей национальной сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021, где также выступят команды Швейцарии, Германии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Подопечные Андрея Шевченко проведут 6 матчей в рамках турнира в 2020 году.

1 тур
3 сентября, 21:45
Украина - Швейцария

2 тур
6 сентября, 21:45
Испания - Украина

3 тур
10 октября, 21:45
Украина - Германия

4 тур
13 октября, 21:45
Украина - Испания

5 тур
13 ноября, 21:45
Германия - Украина

6 тур
16 ноября, 21:45
Швейцария - Украина

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.

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