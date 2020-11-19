Сборная Украины сдала негативные тесты на коронавирус после возвращения из Швейцарии

После вчерашнего прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат. Матч Лиги наций был сорван из-за вспышки инфекции в лагере "сине-желтых".

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что негативные тесты сдали, в том числе Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, которые получили положительные результаты в Люцерне, где и должна была состояться игра, хотя перенесли коронавирус месяц назад в расположении "Шахтера". Тестирование проводила лаборатория, сертифицированная УЕФА в Украине.

Сообщается, что швейцарская сторона отказалась делать повторные тесты представителям сборной с негативными результатами.

Напомним, врач Люцерна после очередного случая заражения коронавирусом в сборной Украины поместил команду Андрея Шевченко на карантин.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не имела возможности собрать резервную команду на матч.

Судьбу встречи может быть решена УЕФА путем жеребьевки.