Сборная Украины проведет спарринг с трехкратным чемпионом Африки

Сборная Украины проведет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Поединок запланирован на 10 сентября этого года.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил исполкома организации утвердить местом проведения поединка стадион "Арена Днепр".

У команды Андрея Шевченко на 7 сентября запланирована выездная встреча с Литвой в отборе на Евро-2020. 14 октября состоится домашний матч против Португалии.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях. В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков, сыграв вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).