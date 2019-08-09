Збірна України проведе спаринг з триразовим чемпіоном Африки

Збірна України проведе товариський матч з триразовим чемпіоном Африки - командою Нігерії. Про це у Telegram повідомила прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Поєдинок запланований на 10 вересня цього року.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував виконкому організації затвердити місцем проведення поєдинку стадіон "Арена Дніпро".

У команди Андрія Шевченка на 7 вересня запланована виїзна зустріч з Литвою в відборі на Євро-2020. 14 жовтня відбудеться домашній матч проти Португалії.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації. У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок, зігравши внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).