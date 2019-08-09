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Сборная Украины проведет спарринг с трехкратным чемпионом Африки

Новости » Спорт    09.08.2019 - 12:41
Сборная Украины проведет спарринг с трехкратным чемпионом Африки
Фото: футболисты сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Мгра запланирована на 10 сентября этого года

Сборная Украины проведет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Поединок запланирован на 10 сентября этого года. 

Президент УАФ Андрей Павелко предложил исполкома организации утвердить местом проведения поединка стадион "Арена Днепр".

 

10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч з триразовим чемпіоном Африки — збірною...

Опубліковано Андрієм Павелком Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

У команды Андрея Шевченко на 7 сентября запланирована выездная встреча с Литвой в отборе на Евро-2020. 14 октября состоится домашний матч против Португалии.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях. В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков, сыграв вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).

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