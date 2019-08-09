Збірна України проведе спаринг з триразовим чемпіоном Африки

Фото: футболісти збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Гра запланована на 10 вересня цього року

Збірна України проведе товариський матч з триразовим чемпіоном Африки - командою Нігерії. Про це у Telegram повідомила прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Поєдинок запланований на 10 вересня цього року.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував виконкому організації затвердити місцем проведення поєдинку стадіон "Арена Дніпро".

10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч з триразовим чемпіоном Африки — збірною... Опубліковано Андрієм Павелком Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

У команди Андрія Шевченка на 7 вересня запланована виїзна зустріч з Литвою в відборі на Євро-2020. 14 жовтня відбудеться домашній матч проти Португалії.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації. У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок, зігравши внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).