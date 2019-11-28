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Збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА

Новини » Спорт     28.11.2019 - 12:34
Збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА

Команда Андрія Шевченка займає 24 місце

Збірна України з футболу посідає 24 місце в рейтингу ФІФА за станом на листопад 2019 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Після товариського матчу з Естонією (1:0) і гри в рамках кваліфікації Євро-2020 з Сербією (2:2) команда Андрія Шевченка опустилася на дві позиції. "Синьо-жовті" пропустили вперед США і Уельс.

Рейтинг як і раніше очолює Бельгія, в трійці знаходиться збірні Франції та Бразилії. Далі - команди Англії, Уругваю та Хорватії.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.

Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті (Румунія) в 19:00 за київським часом.

Шевченко увійшов до топ-10 кращих тренерів збірних 2019 року Два українця потрапили в топ-100 кращих гравців відбору Євро-2020
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