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Сборная Украины отцепила форварда перед Евробаскетом-2022

Фото: Артем Ковалев в матче против сборной Северной Македонии (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Перед контрольным поединком против сборной Финляндии тренерский штаб национальной команды Украины простился с Артемом Ковалевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Айнарс Багатскис сократил ростер сборной до 14-ти исполнителей. Все они улетели в Финляндию на спарринг из Суоми 18 августа.

Лагерь сборной покинул экс-форвард "Киев-Баскета" Артем Ковалев. 24-летний баскетболист последние полгода провел в составе "Клавихо" из 3-го дивизиона Испании. Накануне он заключил контракт с литовским "Пьено Жвайгждес".

После товарищеского матча против финнов сборная Украины проведет два поединка квалификации в ЧМ-2023. В Риге 24 августа "сине-желтые" примут сборную Италии, а 27 августа сыграют на выезде против сборной Исландии.

Состав сборной Украины:

защитники

  • Денис Лукашов
  • Виталий Зотов
  • Илья Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварды

  • Иван Ткаченко
  • Павел Крутоус
  • Богдан Близнец
  • Андрей Войналович
  • Вячеслав Бобров

центровые

  • Владимир Герун
  • Алексей Лень
  • Артем Пустовой
  • Дмитрий Скапинцев


Ранее защитник Липовый анонсировал отсутствие на Евробаскете-2022. Опытный баскетболист получил травму в плей-офф чемпионата Германии и не успеет набрать форму до континетального первенства.

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.

Напомним, что украинская сборная проиграла Словении на товарищеском турнире в Стамбуле.

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