Сборная Украины отцепила форварда перед Евробаскетом-2022

Перед контрольным поединком против сборной Финляндии тренерский штаб национальной команды Украины простился с Артемом Ковалевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
Айнарс Багатскис сократил ростер сборной до 14-ти исполнителей. Все они улетели в Финляндию на спарринг из Суоми 18 августа.
Лагерь сборной покинул экс-форвард "Киев-Баскета" Артем Ковалев. 24-летний баскетболист последние полгода провел в составе "Клавихо" из 3-го дивизиона Испании. Накануне он заключил контракт с литовским "Пьено Жвайгждес".
После товарищеского матча против финнов сборная Украины проведет два поединка квалификации в ЧМ-2023. В Риге 24 августа "сине-желтые" примут сборную Италии, а 27 августа сыграют на выезде против сборной Исландии.
Состав сборной Украины:
защитники
форварды
центровые
Ранее защитник Липовый анонсировал отсутствие на Евробаскете-2022. Опытный баскетболист получил травму в плей-офф чемпионата Германии и не успеет набрать форму до континетального первенства.
Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.
Напомним, что украинская сборная проиграла Словении на товарищеском турнире в Стамбуле.
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