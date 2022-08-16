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Збірна України відчепила форварда перед Євробаскетом-2022

Фото: Артем Ковальов у матчі проти збірної Північної Македонії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Перед контрольним поєдинком проти збірної Фінляндії тренерський штаб національної команди України попрощався з Артемом Ковальовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Айнарс Багатскіс скоротив ростер збірної до 14-ти виконавців. Усі вони полетіли до Фінляндії на спаринг із Суомі 18 серпня.

Табір збірної покинув екс-форвард "Київ-Баскета" Артем Ковальов. 24-річний баскетболіст останні півроку провів у складі "Клавіхо" з 3-го дивізіону Іспанії. Напередодні він уклав контракт із литовським "П'єно Жвайгждес".

Після товариського матчу проти фінів збірна України проведе два поєдинки кваліфікації до ЧС-2023. У Ризі 24 серпня "синьо-жовті" приймуть збірну Італії, а 27 серпня зіграють на виїзді проти збірної Ісландії.

Склад збірної України:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Віталій Зотов
  • Ілля Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварди

  • Іван Ткаченко
  • Павло Крутоус
  • Богдан Близнюк
  • Андрій Войналович
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • Олексій Лень
  • Артем Пустовий
  • Дмитро Скапінцев

Раніше оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.

Нагадаємо, що українська збірна програла Словенії на товариському турнірі в Стамбулі.

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Збірна УкраїниБаскетбол