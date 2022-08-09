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Лидер сборной Украины пропустит Евробаскет-2022

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Вторник 09 августа 2022 12:51
Лидер сборной Украины пропустит Евробаскет-2022 Фото: Александр Липовый в матче против Северной Македонии (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

На чемпионат Европы-2022 не поедет один из ведущих исполнителей баскетбольной сборной Украины Александр Липовый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram баскетболиста.

30-летний защитник пропустит Евробаскет этого года из-за травмы. Опытный украинец не успеет набрать форму до сентября.

"К сожалению, я получил серьезную травму в последней игре полуфинала чемпионата Германии – разрыв двух связок голеностопа. Срок восстановления после этой травмы – 4-8 недель", – рассказал Липовый.

Защитник решил сосредоточиться на подготовке нового сезона в составе "Прометея". Грядущий чемпионат мог стать для 30-летнего Липового пятым Евробаскетом в карьере. Этот показатель сделал бы его единоличным рекордсменом в истории сборной.

В квалификации к чемпионату Европы-2022 Липовый провел все 6 матчей, набирая в среднем 6,5 очков за 21 минуту на паркете. Последние полгода он отыграл за немецкий "Бонн".

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины будет играть в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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