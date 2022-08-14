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Баскетбольная сборная Украины проиграла чемпионам Европы на товарищеском турнире

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Стамбул, Воскресенье 14 августа 2022 10:37
Баскетбольная сборная Украины проиграла чемпионам Европы на товарищеском турнире Фото: Пикантные ситуации товарищеского поединка (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Поражением с минимальным отрывом завершился контрольный матч сборной Украины против национальной команды Словении на турнире в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Турция, Стамбульский турнир

Украина – Словения – 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25)

"Сине-желтые" неплохо начали, ведя 5:0 в дебюте. Однако по итогам стартовой четверти словенцы без двух лидеров – Дончича и Драгича – "привезли" украинцам +6 пунктов.

Во второй 10-минутке сборная Украины упустила рывок соперника в середине четверти. На пике преимущество Словении выросло до 12 очков. Однако подопечные Айнарса Багатскиса сумели собраться и на большой перерыв ушли при счете 32:40.

Две следующие четверти украинцы вообще выиграли. Правда, преимущества "сине-желтых" на этих отдельных отрезках было мало для всеобщей победы. Хотя в середине последней четверти сборная Украины после нескольких ударных минут даже повела – 76:73. Но удержать победный счет они не смогли и уступили.

Лучшим в составе украинской команды стал Юсуф Санон. Он набрал 18 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Алексей Лень, надевший майку сборной впервые за четыре года, оформил 15 пунктов + 6 подборов.

Теперь сборная Украины улетит в Финляндию, где продолжит подготовку к матчам квалификации перед ЧМ-2023 и Евробаскетом-2022. На 18 августа штаб Багатскиса запланировал спарринг с местной сборной.

Напомним, что баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб перед Евробаскетом-2022.

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