Сборная Украины минимально победила Люксембург в отборе на Евро-2020

Сборная Украины минимально обыграла команду Люксембурга в рамках четвертого тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Поединок на "Арена Львов" завершился со счетом 1:0.

Единственным голом в ворота Люксембурга отметился нападающий сборной Украины Роман Яремчук на 6 минуте игры. Это второй матч подряд для футболиста, в котором он забивает за национальную команду. Дебютный гол он забил три дня назад во встрече против Сербии (5:0). Для 23-летнего форварда это 9 матч за сборную.

Таким образом, команда Андрея Шевченко продолжила возглавлять свою отборочную группу, сыграв ранее вничью против Португалии (0:0), а затем одолев Люксембург со счетом 2:1. После четырех туров у Украины 10 очков в группе. Люксембург и Сербия имеют по 4 очка.

Следующий матч "сине-желтые" сыграют 7 сентября на выезде против Литвы.