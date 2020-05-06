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Сборная Украины по боксу готовится возобновить тренировки

Новости » Спорт     06.05.2020 - 13:56
Сборная Украины по боксу готовится возобновить тренировки
Фото: Национальная боксерская сборная (facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Команда сможет проводить занятия в помещении

Национальная сборная Украины по боксу сможет начать тренировочный процесс с 11 мая в рамках поэтапного плана выхода из карантина. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Команда сможет возобновить тренировки не только на открытом воздухе, но и в помещении, так как начнут функционировать и учебно-тренировочные базы. Отмечается, что спортсмены должны вернуться к активной работе с соблюдением всех санитарных требований.

Из-за пандемии коронавируса в Украине, как и практически во всем мире, приостановили проведение спортивных мероприятий. Согласно плану правительства страны, с 11 мая начнется постепенное смягчение карантина - в Украине будут разрешены тренировки в командных видах спорта.

Напомним, бой между украинским боксером Виктором Постолом и обладателем титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом перенесли во второй раз из-за коронавируса.

Кроме того, из-за картинных ограничений в связи с пандемией промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко не может организовать бой.

Ранее из-за коронавируса перенесли бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

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