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Промоутер Ломаченко из-за карантина не может организовать бой

Новости » Спорт     27.04.2020 - 11:41
Промоутер Ломаченко из-за карантина не может организовать бой
Фото: Василий Ломаченко (wboboxing.com)

Боксерам за пределами США тяжело будет попасть на поединки

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что ему пока сложно планировать такие крупные бои как, поединок украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Об этом сообщает boxingnews24.

В частности, боец находится в Украине, а через картинные ограничения в связи с пандемией коронавируса авиаполеты не осуществляются, потому прибытие украинца на бой остается под вопросом

"Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться его возвращения. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США", - сказал Арум.

Напомним, что бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона планировали провести 30 мая против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Ранее Боб Арум выразил надежду, что сможет организовать проведение поединка в сентябре или октябре. При этом он отметил, что бой без зрителей не состоится.

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