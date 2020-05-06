ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України з боксу готується відновити тренування

Новини » Спорт     06.05.2020 - 13:56
Збірна України з боксу готується відновити тренування
Фото: Національна боксерська збірна (facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Команда зможе проводити заняття в приміщенні

Національна збірна України з боксу зможе почати тренувальний процес з 11 травня в рамках поетапного плану виходу з карантину. Про це повідомляється на сайті Федерації боксу України.

Команда зможе відновити тренування не тільки на відкритому повітрі, але і в приміщенні, оскільки почнуть функціонувати і навчально-тренувальні бази. Зазначається, що спортсмени повинні повернутися до активної роботи з дотриманням всіх санітарних вимог.

Через пандемію коронавірусу в Україні, як і практично в усьому світі, призупинили проведення спортивних заходів. Згідно з планом уряду країни, з 11 травня розпочнеться поступове пом'якшення карантину - в Україні будуть дозволені тренування в командних видах спорту.

Нагадаємо, бій між українським боксером Віктором Постолом і володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцем Хосе Раміресом перенесли вдруге через коронавірус.

Крім того, через картинні обмеження у зв'язку з пандемією промоутер українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка не може організувати бій.

Раніше через коронавірус перенесли бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

Карантин в Україні: Кабмін скасує перші обмеження з 11 травня З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні, - МОЗ
Новини України Збірна УкраїнитренировкикарантинБокс
News
On Top