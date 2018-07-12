Сборная Польши объявила имя нового главного тренера

Им назначен Ежи Бженчек

Польский футбольный союз назначил нового главного тренера национальной команды. Как сообщается на сайте организации, им стал Ежи Бженчек.

Он сменил на этом посту Адама Навалку, который ушел в отставку после неудачного выступления на чемпионате мира-2018, где поляки заняли четвертое место в своей группе. Навалка возглавлял команду с 2013 года.

"Польский футбольный союз завершил процесс выбора тренера сборной Польши, которым станет Ежи Бженчек", - говорится в сообщении.

Официальная презентация 47-летнего специалиста состоится 23 июля. Ранее Бженчек тренировал польские клубы "Висла" (Плоцк), "Катовице", "Лехия" (Гданьск) и "Ракув" (Ченстоховы).

Напомним, ранее Польский футбольный союз решил не продлевать контракта Навалкой. Специалист покинет пост 30 июля.