Тренер сборной Польши объявил об уходе после неудачи на ЧМ-2018

Специалист оставит должность 30 июля

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Навалка заявил, что принял решение, согласовав его с главой Польского футбольного союза Збигневем Бонеком. Отмечается, что речь идет о непродлении контракта, который истекает 30 июля. К тому времени ему будет найдена замена.

Навалка возглавлял сборную Польши с 2013 года. Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

На чемпионате мира-2018 польская команда не вышла из группы. Поляки потерпели два поражения на групповом этапе от сборных Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), но смогли обыграть в заключительном туре японцев (1:0).