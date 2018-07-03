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Тренер сборной Польши объявил об уходе после неудачи на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    03.07.2018 - 16:55
Фото: Адам Навалка (pzpn.pl)
Фото: Адам Навалка (pzpn.pl)

Специалист оставит должность 30 июля

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Навалка заявил, что принял решение, согласовав его с главой Польского футбольного союза Збигневем Бонеком. Отмечается, что речь идет о непродлении контракта, который истекает 30 июля. К тому времени ему будет найдена замена.

Навалка возглавлял сборную Польши с 2013 года. Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. 

На чемпионате мира-2018 польская команда не вышла из группы. Поляки потерпели два поражения на групповом этапе от сборных Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), но смогли обыграть в заключительном туре японцев (1:0).

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Теги публикации: Польша, ЧМ-2018, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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