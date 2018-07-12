Збірна Польщі оголосила ім'я нового головного тренера

Новини Спорт 12.07.2018 - 15:34
Фото: Єжи Бженчек (pzpn.pl)
Фото: Єжи Бженчек (pzpn.pl)

Ним призначений Єжи Бженчек

Польський футбольний союз призначив нового головного тренера національної команди. Як повідомляється на сайті організації, ним став Єжи Бженчек.

Він змінив на цій посаді Адама Навалку, який пішов у відставку після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2018, де поляки зайняли четверте місце в своїй групі. Навалювання очолював команду з 2013 року.

"Польський футбольний союз завершив процес вибору тренера збірної Польщі, яким стане Єжи Бженчек", - йдеться в повідомленні.

Офіційна презентація 47-річного фахівця відбудеться 23 липня. Раніше Бженчек тренував польські клуби "Вісла" (Плоцьк), "Катовіце", "Лехія" (Гданськ) і "Ракув" (Ченстохови).

Нагадаємо, раніше Польський футбольний союз вирішив не продовжувати контракту Навалкою. Спеціаліст залишить посаду 30 липня.

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Теги:  Польша,  ЧМ-2018,  тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС