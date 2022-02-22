Сборная Польши не хочет играть в России после признания "ЛДНР"

Политик выразил обеспокоенность безопасностью польских футболистов в России на фоне признания независимости так называемых "ЛДНР".

"Мы будем пытаться провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию", – заявил Бортничук.

Польский футбольный союз планирует отправить УЕФА и ФИФА официальное письмо, где выразит обеспокоенность ситуацией.

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2022 между сборными России и Польши должен пройти 24 марта в Москве.