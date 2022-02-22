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Збірна Польщі не хоче грати в Росії після визнання "ЛДНР"

Автор: Андрій Вирва

Польща сподівається перенести матч стиковий матч із Росією на нейтральне поле. Про це заявив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.pl.

Політик висловив стурбованість за безпеку польських футболістів у Росії на тлі визнання незалежності так званих "ЛДНР".

"Ми намагатимемося провести цей матч як мінімум на нейтральному полі. Якщо не схвалять, думатимемо, що робити. Я вважаю, що у такій ситуації польські спортсмени не повинні їхати до Росії", – заявив Бортнічук.

Польський футбольний союз планує надіслати УЄФА та ФІФА офіційний лист, де висловить стурбованість ситуацією.

Стиковий матч за право виходу на ЧС-2022 між збірними Росії та Польщі має відбутися 24 березня у Москві.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".

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Футбол