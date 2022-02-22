Збірна Польщі не хоче грати в Росії після визнання "ЛДНР"

Польща сподівається перенести матч стиковий матч із Росією на нейтральне поле. Про це заявив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.pl.
Політик висловив стурбованість за безпеку польських футболістів у Росії на тлі визнання незалежності так званих "ЛДНР".
"Ми намагатимемося провести цей матч як мінімум на нейтральному полі. Якщо не схвалять, думатимемо, що робити. Я вважаю, що у такій ситуації польські спортсмени не повинні їхати до Росії", – заявив Бортнічук.
Польський футбольний союз планує надіслати УЄФА та ФІФА офіційний лист, де висловить стурбованість ситуацією.
Стиковий матч за право виходу на ЧС-2022 між збірними Росії та Польщі має відбутися 24 березня у Москві.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.
Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".