Сборная Хорватии одолела Англию и впервые вышла в финал чемпионата мира

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 11.07.2018 - 23:37

Родоначальники футбола сыграют в матче за третье место

Сборная Хорватии одолела национальную команду Англии в матче полуфинала чемпионата мира-2018. Встреча завершилась после дополнительного времени - 2:1.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Триппьер открыл счет на 5 минуте встречи со штрафного, хорватам удалось сравнять на 68 минуте благодаря полузащитнику Ивану Перишичу. Победный мяч забил Манджукич во втором тайме дополнительного времени.

Таким образом, Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира.

Напомним, ранее в финал ЧМ-2018 вышла сборная Франции, одержав победу над национальной командой Бельгии, с которой Англия поборется за третье место на турнире.

Хорватия - Англия: онлайн трансляция (счет 2:1) Сборная Франции обыграла Бельгию и первой вышла в финал ЧМ-2018
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