Сборная Франции обыграла Бельгию и первой вышла в финал ЧМ-2018
Бельгийцы сыграют в матче за третье место
Сборная Франции первой завоевала путевку в финал чемпионата мира-2018.
В полуфинальном матче команда "трехцветных" одержала победу над национальной командой Бельгии. Результат противостояния – 1:0. В составе победителей на 51-й минуте отличился Самуэль Юмтити.
Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт 11 июля.