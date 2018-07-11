Збірна Хорватії здолала Англію і вперше вийшла в фінал чемпіонату світу
Родоначальники футболу зіграють в матчі за третє місце
Збірна Хорватії здолала національну команду Англії в матчі півфіналу чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася після додаткового часу - 2:1.
Основний час матчу завершився внічию з рахунком 1:1. Тріпп'єр відкрив рахунок на 5 хвилині зустрічі зі штрафного, хорватам вдалося зрівняти на 68 хвилині завдяки півзахисникові Іван Перишич. Переможний м'яч забив Манджукіч в другому таймі додаткового часу.
Таким чином, Хорватія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.
Drink it in #CRO fans - you are in the #WorldCupFinal! #CROENG // #WorldCup pic.twitter.com/dAJkUMxMqf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2018
Нагадаємо, раніше у фінал ЧС-2018 вийшла збірна Франції, здобувши перемогу над національною командою Бельгії, з якою Англія побореться за третє місце на турнірі.