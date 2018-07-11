Збірна Хорватії здолала Англію і вперше вийшла в фінал чемпіонату світу

Родоначальники футболу зіграють в матчі за третє місце

Збірна Хорватії здолала національну команду Англії в матчі півфіналу чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася після додаткового часу - 2:1.

Основний час матчу завершився внічию з рахунком 1:1. Тріпп'єр відкрив рахунок на 5 хвилині зустрічі зі штрафного, хорватам вдалося зрівняти на 68 хвилині завдяки півзахисникові Іван Перишич. Переможний м'яч забив Манджукіч в другому таймі додаткового часу.

Таким чином, Хорватія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше у фінал ЧС-2018 вийшла збірна Франції, здобувши перемогу над національною командою Бельгії, з якою Англія побореться за третє місце на турнірі.