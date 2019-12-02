Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперника по спаррингу

Сборная Франции столкнулась с проблемами при поиске соперника для товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает L'Equipe.

От встречи с действующими чемпионами мира уже отказались сразу несколько национальных команд. Одной из них стала Бельгия, с которой у французов должен был состояться матч в марте следующего года. Решение об отмене встречи принял лично главный тренер команды Роберто Мартинес. Главной причиной является возможное поражение, в результате чего Бельгия потеряет первую строчку рейтинга ФИФА.

Ранее пока лишь предварительные договоренности были согласованы о проведении спарринга со сборной Украины. Поединок запланирован на 27 марта 2020 года.

По итогам жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины попала в квартет C, где также сыграют сборные Нидерландов и Австрии. Четвертая команда определится весной по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Франция попала в так называемую "группу смерти", где сыграет со сборными Португалии, Германии и победителем стыковых матчей (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния).

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.