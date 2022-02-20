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Сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады

Автор: Артем Горовенко

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине прошел финал мужского хоккейного турнира. Золотые медали завоевала сборная Финляндии, обыграв команду Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.

Финальная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм.

Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.

Отметим, в женском хоккейном турнире победу праздновала сборная Канады, которая со счетом 3:2 обыграла соперниц из США.

Напомним, сегодня женская сборная Великобритании по керлингу завоевала "золото" Олимпиады, в финале была побеждена команда Японии.

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хоккейОлимпиада 2022