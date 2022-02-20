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Збірна Фінляндія з хокею обіграла росіян і взяла "золото" Олімпіади

Автор: Артем Горовенко

На зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні пройшов фінал чоловічого хокейного турніру. Золоті медалі завоювала збірна Фінляндії, обігравши команду Олімпійського комітету Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олімпійських ігор.

Фінальна гра завершилася з рахунком 2:1 на користь фінів, вирішальна шайба була закинута на старті третього періоду. Фіни ідеально відпрацювали кінцівку матчу і не дозволили росіянам організувати фінальний штурм.

Команда Олімпійського комітету Росії була чинним чемпіоном зимових Ігор.

Відзначимо, в жіночому хокейному турнірі перемогу святкувала збірна Канади, яка з рахунком 3:2 обіграла суперниць із США.

Нагадаємо, сьогодні жіноча збірна Великобританії з керлінгу завоювала "золото" Олімпіади, у фіналі була переможена команда Японії.

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