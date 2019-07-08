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Сборная Бразилии в девятый раз завоевала Кубок Америки

Новости » Спорт    08.07.2019 - 09:24
Сборная Бразилии в девятый раз завоевала Кубок Америки

В финальном матче команда Тите обыграла Перу

Сборная Бразилии со счетом 3:1 обыграла Перу в финале Кубка Америки 2019 года. Об этом сообщается на сайте турнира.

Хозяева турнира вышли вперед на 15 минуте игры после гола нападающего Эвертона.

Перуанцы отыгрались в конце первого тайма благодаря Паоло Герреро, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет, а перед самым перерывом Габриэл Жезус вновь вывел вперед хозяев.

Сборная Бразилии получила право на пенальти на 88 минуте встречи, который реализовал Ришарлисон.

Команда Тите доигрывала матч в меньшинстве, после того, как Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки в 9 раз и впервые с 2007 года. У сборной Аргентины 14 титулов, у Уругвая - 15.

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