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Збірна Бразилії в дев'ятий раз завоювала Кубок Америки

Новини » Спорт    08.07.2019 - 09:24
Збірна Бразилії в дев'ятий раз завоювала Кубок Америки
Фото: (twitter.com/copaamerica)

У фінальному матчі команда Тите обіграла Перу

Збірна Бразилії з рахунком 3:1 обіграла Перу в фіналі Кубка Америки 2019 року. Про це повідомляється на сайті турніру.

Господарі турніру вийшли вперед на 15 хвилині гри після голу нападника Евертона.

Перуанці відігралися в кінці першого тайму завдяки Паоло Герреро, який ударом з 11-метрової позначки зрівняв рахунок, але перед самою перервою Габріел Жезус знову вивів вперед господарів.

Збірна Бразилії здобула право на пенальті на 88 хвилині зустрічі, який реалізував Рішарлісон.

 

Команда Тите догравала матч у меншості, після того, як Жезус отримав другу жовту картку і був видалений з поля.

Таким чином, збірна Бразилії стала переможцем Кубка Америки в дев'ятий раз і вперше з 2007 року.

Нинішній розіграш Кубка Америки був 46 за рахунком. У збірної Аргентини 15 титулів, у Аргентини на один менше.

Нагадаємо, попереднім переможцем турніру була збірна Чилі.

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