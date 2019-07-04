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Определился второй финалист Кубка Америки-2019

Новости » Спорт    04.07.2019 - 09:14
Определился второй финалист Кубка Америки-2019
Фото: сбоная Перу (twitter.com/copaamerica)

Сборная сенсационно выбила действующего чемпиона турнира

Вторым финалистом Кубка Америки 2019 года стала сборная Перу, которая выиграла у Чили с разгромным счетом 3:0. Об этом сообщается на сайте турнира.

Голами отметились полузащитник Эдисон Флорес, хавбек Йосимар Йотун, а окончательный счет установил форвард Герреро. В добавленное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

В финале Кубка Америки-2019 перуанцы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 7 июля на стадионе "Маракана", начало - в 23:00 по Киеву. Поединок за 3 место, где сойдутся чилийцы с аргентинцами, пройдет на день раньше.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.

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