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Сборная Аргентины подготовила необычную форму на ЧМ-2022

Фото: Одно из первых фотографий новой формы сборной Аргентины (twitter.com/Argentina)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация футбола Аргентины представила игровой комплект национальной команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной.

Выездной вариант экипировки "альбиселесте" получил необычные цвета. Ведущим цветом второй формы аргентинской сборной стал фиолетовый.

"Новая выездная форма национальной команды – мощный сигнал о гендерном равенстве в соответствии с ценностями нашего бренда относительно разнообразия и инклюзивности. Спорт предоставил нам возможность менять жизнь людей, а футбол стал идеальным инструментом преобразования действительности", – заявили в Adidas Argentina.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины попала в группу C. Там соперниками латиноамериканцев станут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч – 22 ноября против аравийцев.

Ранее сборная Бразилии представила форму на Мундиаль в Катаре. Новый игровой комплект пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Техническим партнером команды является американская компания Nike.

Напомним, что старт ЧМ-2022 был перенесен на 20 ноября для сохранения многолетней традиции планетарных форумов.

К слову, ранее ФИФА анонсировала использование системы полуавтоматического определения офсайдов на ЧМ-2022.

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ЧМ-2022Сборная Аргентины