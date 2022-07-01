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ФИФА анонсировала полуавтоматическое определение офсайдов на ЧМ-2022

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Пятница 01 июля 2022 16:39
ФИФА анонсировала полуавтоматическое определение офсайдов на ЧМ-2022 Фото: Флаги стран-участниц Мундиаля в столице Катара (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Использование технологии полуавтоматического определения положения вне игры на чемпионате мира-2022 в Катаре утвердила Международная федерация футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Катарский Мундиаль, вероятно, станет самым технологичным в истории чемпионатов мира. К разным новшествам там прибавится система полуавтоматического определения офсайдов.

Искусственный интеллект будет передавать информацию арбитрам в режиме реального времени. Технология будет использовать 12 специальных камер. Прикрепленные на крышах стадионов, они будут постоянно мониторить положение мяча (500 раз в секунду) и три десятка точек на теле каждого футболиста (50 раз в секунду).

Считывает данные чип внутри мячей. Видеоассистенты рефери будут мгновенно получать уведомления как только футболист окажется в положении вне игры. Поскольку технология новая, то на ЧМ-2022 решения системы еще будут проверяться в комнате VAR.

Когда офсайд подтвердят, болельщики на арене и телезрители будут получать картинку с 3D-проекцией спорного эпизода. Разработчики уверяют, что процесс передачи данных судьям VAR займет считанные секунды.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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ФИФА ЧМ-2022
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