Збірна Аргентини підготувала незвичну форму на ЧС-2022

Виїзний варіант екіпірування "альбіселесте" отримав небуденні кольори. Провідною барвою другої форми аргентинської збірної стала фіолетова.

"Нова виїзна форма національної команди – потужний сигнал про гендерну рівність відповідно до цінностей нашого бренду щодо різноманіття та інклюзивності. Спорт надав нам можливістю змінювати життя людей, а футбол став ідеальним інструментом перетворення дійсності", – заявили в Adidas Argentina.

На ЧС-2022 збірна Аргентини потрапила до групи C. Там суперниками латиноамериканців стануть команди Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч – 22 листопада проти аравійців.

Раніше збірна Бразилії презентувала форму на Мундіаль у Катарі. Новий ігровий комплект пентакампеонів натхненний ягуаром. Технічним партнером команди є американська компанія Nike.