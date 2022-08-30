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Збірна Аргентини підготувала незвичну форму на ЧС-2022

Фото: Одна з перших світлин нової форми збірної Аргентини (twitter.com/Argentina)
Автор: Антон Федорців

Асоціація футболу Аргентини презентувала ігровий комплект національної команди до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної.

Виїзний варіант екіпірування "альбіселесте" отримав небуденні кольори. Провідною барвою другої форми аргентинської збірної стала фіолетова.

"Нова виїзна форма національної команди – потужний сигнал про гендерну рівність відповідно до цінностей нашого бренду щодо різноманіття та інклюзивності. Спорт надав нам можливістю змінювати життя людей, а футбол став ідеальним інструментом перетворення дійсності", – заявили в Adidas Argentina.

На ЧС-2022 збірна Аргентини потрапила до групи C. Там суперниками латиноамериканців стануть команди Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч – 22 листопада проти аравійців.

Раніше збірна Бразилії презентувала форму на Мундіаль у Катарі. Новий ігровий комплект пентакампеонів натхненний ягуаром. Технічним партнером команди є американська компанія Nike.

Нагадаємо, що старт ЧС-2022 перенесли на 20 листопада для збереження багаторічної традиції планетарних форумів.

До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.

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ЧМ-2022Збірна Аргентини