Сборная Бразилии представила "хищническую" форму на ЧМ-2022
Бразильская конфедерация футбола показала игровой комплект национальной команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
Новый вариант формы пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Эта экипировка будет основной для бразильцев на Мундиале.
"Яркая и смелая форма бразильской команды образца 2022 года отдает дань уважения мужеству и культуре людей, которые никогда не сдаются. Вдохновленная силой и красотой ягуара, эта футболка объединяет всех бразильцев", – говорится в сообщении.
В продажу новая форма сборной Бразилии поступит в понедельник, 8 августа. Разработчиком экипировки национальной команды на протяжении 25 лет остается американский производитель Nike.
На ЧМ-2022 Бразилия попала в группу G. Там ее соперниками станут сборные Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). В квалификации к Мундиалю селесао не потерпели ни одного поражения.
Новая футболка сборной Бразилии (фото:footyheadlines.com)
Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022
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К слову, ранее ФИФА анонсировала использование системы полуавтоматического определения офсайдов на ЧМ-2022.
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