Сборная Бразилии представила "хищническую" форму на ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации .

Новый вариант формы пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Эта экипировка будет основной для бразильцев на Мундиале.

"Яркая и смелая форма бразильской команды образца 2022 года отдает дань уважения мужеству и культуре людей, которые никогда не сдаются. Вдохновленная силой и красотой ягуара, эта футболка объединяет всех бразильцев", – говорится в сообщении.

В продажу новая форма сборной Бразилии поступит в понедельник, 8 августа. Разработчиком экипировки национальной команды на протяжении 25 лет остается американский производитель Nike.

На ЧМ-2022 Бразилия попала в группу G. Там ее соперниками станут сборные Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). В квалификации к Мундиалю селесао не потерпели ни одного поражения.

Новая футболка сборной Бразилии (фото:footyheadlines.com)